Ermittlungen : Getötete Ukrainerin in Trierer Hotelzimmer – Was bisher bekannt ist

Getötete Ukrainerin in Trierer Hotelzimmer – Was bisher bekannt ist

Die Ermittlungen im Fall der getöteten Ukrainerin in Trier dauern an. Foto: Agentur Siko

Trier Eine Leiche wurde am Montag in einem Trierer Hotelzimmer gefunden. Die Staatsanwaltschaft geht von einem Gewaltverbrechen aus. Die Fakten im Überblick.

Was bekannt ist über die Tote aus dem Hotel in Trier

Was noch nicht geklärt ist

Aus ermittlungstaktischen Gründen wird noch nicht bekanntgegeben, ob der verdächtige Partner der 38-Jährigen bereits gefasst wurde. Eine öffentliche Fahndung nach dem Mann gab es bisher nicht. Ob es sich bei dem Paar um Geflüchtete handelt, ist ebenfalls unklar. Laut der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Nord (ADD) wird zwar in Bitburg momentan ein Jugendhotel für Geflüchtete genutzt. In Trier seien aber keine Geflüchteten in Hotels untergebracht worden, heißt es auf Nachfrage des TV. Die Betreiber des Hotels in der Deutschherrenstraße schweigen zu dem Vorfall. Die Ermittlungen dauern an.