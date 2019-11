Umwelt : Schaumkronen auf dem Stegbach: Vermutlich illegale Kanaleinleitung

Trierweiler Wegen einer Verunreinigung des Stegbachs bei Trierweiler haben die Verbandsgemeindewerke Trier-Land Anzeige gegen Unbekannt erstattet.

Daraufhin sei in Trierweiler-Sirzenich und im Gewerbegebiet nach einer möglichen Quelle der Verunreinigung gesucht worden – allerdings ergebnislos.. Man gehe von einer wahrscheinlich illegalen Einleitung in den Kanal in der Nacht vom 27. auf den 28. November aus, so die VG-Sprecherin. Die aus dem Ablauf des Regenrückhaltebeckens gezogenen Proben zeigten einen stark erhöhten CSB-Wert (chemischer Sauerstoffbedarf) von rund 1750 mg/l auf. Der starke Alkoholgeruch lässt laut Auskunft der Werkleitung auf eine biologische Substanz schließen.