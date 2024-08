Innovation für 27 Firmen und Feuerwehr Im Gewerbegebiet parQ54 in Trier-Euren wird mit Abwasser geheizt

Tausende Fahrzeuge sind an jedem Tag auf der Luxemburger Straße in Höhe von Euren unterwegs. Seit Monaten nehmen viele von ihnen bewusst oder im Unterbewusstsein hinter dem Zaun neben der Straße große Veränderungen wahr. Aus der ehemaligen General-von-Seidel-Kaserne wird das Gewerbequartier parQ54. Zehn Hektar, auf denen der akute Mangel an Gewerbeflächen in der Stadt gemildert werden soll.