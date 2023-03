Richtung Innenstadt : Trierer Gewerbegebiet Euren-Zewen: Warum an der Diedenhofener Straße eine Auffahrt gesperrt wird

Foto: dpa-tmn/Tim Brakemeier

Trier In der Diedenhofener Straße in Trier wird die Rechtsabbiegerspur zur Luxemburger Straße in Richtung Messepark am Dienstag, 7. März, vollständig gesperrt.

Berufstätige im Gewerbegebiet Euren-Zewen müssen die nächsten Tage eine Einschränkung in Fahrtrichtung Innenstadt und Trier-West hinnehmen: Die Stadtwerke Trier (SWT) teilen mit, dass ab Dienstag an der Mündung der Diedenhofener Straße in die Luxemburger Straße die Abbiegespur Richtung Messepark gesperrt wird. Grund sind Arbeiten am Leitungsnetz.

Der Verkehr in Richtung Messepark/West wird laut SWT über die Niederkircher Straße umgeleitet. Alternativ besteht eine Wendemöglichkeit über die Gottbillstraße und Im Siebenborn zwischen Poco Domäne und dem Einrichtungshaus Ehrmann.

Die Busse der Linien 3 und 83 fahren nach der Haltestelle Gotbillstraße links ab in die Niederkircher Straße und von dort über die Luxemburger Straße zur Haltestelle Diedenhofer Straße. Die Haltestellen Alte Rollbahn und Niederkircher Straße sind für die Dauer der Baumaßnahme aufgehoben. Die Arbeiten werden laut SWT voraussichtlich bis Ende der Woche andauern.

Bei Fragen zur Baumaßnahme steht der technische Kundenservice der Stadtwerke Trier unter Telefon 0651/717-3600 zur Verfügung.

(red)