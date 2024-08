Nach Schließung von Pincky’s Wo es im Gewerbegebiet in Trierweiler etwas zu essen gibt

Wer im Gewerbegebiet in Trierweiler an der B51 arbeitet und in der Mittagspause auswärts essen und trinken möchte, hat es nicht leicht. Denn die Angebote und Möglichkeiten im Umkreis sind begrenzt. Mit Pincky’s Treff, der vor Kurzem geschlossen wurde, ist zudem eine beliebte Anlaufstelle weggefallen.