Begehrtes Bauland parQ54 So teuer sind die Grundstücke in der ehemaligen Trierer Kaserne

Trier-Euren · Gewerbeflächen in Trier sind rar. 30 Grundstücke entstehen in der ehemaligen General-von-Seidel-Kaserne. Was sie kosten und warum das Gewerbegebiet wichtig und besonders ist.

17.10.2023, 10:47 Uhr

Ein neues Bauschild zeigt, wie das Gewerbegebiet parQ54 an der Luxemburger Straße in wenigen Jahren aussehen soll. Das Interesse an den 30 Grundstücksflächen ist groß. Foto: Rainer Neubert

Wie der neue Gewerbepark parQ54 einmal aussehen könnte, zeigt eine neue Tafel hinter dem Zaun, der das ehemalige Kasernengelände bei Euren von der Luxemburger Straße trennt. Die Banner auf diesem Zaun verhindern, dass die Auto- und Radfahrer, die das gut zehn Hektar große Areal passieren, viel von den riesigen Erdbewegungen dort mitbekommen. Seit Montag sorgt allerdings die Sperrung des Radwegs und einer Fahrspur der Bundesstraße für mehr Aufmerksamkeit.