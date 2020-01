Veranstaltung : Gewerbeverband Schweich feiert Neujahrsempfang

Schweich Der Gewerbeverband Schweich hat seinen traditionellen Neujahrsempfang für Mitglieder und geladene Gäste veranstaltet. Gespielt wurde für den guten handwerklichen Zweck.

Der erste verkaufsoffene Sonntag des Jahres steht in Kürze bevor: Am 2. Februar von 12 bis 17 Uhr gehört die Schweicher Innenstadt den Fußgängern. Die Besucher können sich auf einen großen Karneval- und Stoffmarkt freuen.

Die in Schweich angesiedelten Betriebe sind ein wichtiger Wirtschaftsmotor für den Standort. Vor einigen Jahren kam der Gewerbeverband auf die Idee, den Neujahrsempfang im Wechsel in den Mitgliedsbetrieben mit entsprechenden Räumen zu veranstalten, um den Firmen die Möglichkeit zu geben, sich einem breiten Publikum vorzustellen.

Detlef Mandernach und Holger Wiedemann führen – wie schon so oft in den Vorjahren – mit Witz und lockerer Moderation durch den Abend. In einem turbulenten Wettspiel zeigen die Gäste Geschicklichkeit und Sinn für Humor. Der Gewinner Maximilian Rubröder darf sich über einen Gutschein im Wert von 300 Euro freuen.

Der Erlös der Spielrunde geht zusammen mit Einzelspenden in einem Gesamtbetrag von 1500 Euro an die Hilfsorganisation „Handwerk hilft“. Der Vorsitzende Peter Böhm nimmt den Spendenscheck aus den Händen von Schatzmeister Uwe Reichert entgegen. Der Betrag wird für die Förderung von drei jungen Menschen in Ruanda eingesetzt, die eine Handwerksausbildung in ihrem Heimatland anstreben.