Kolumne : Ich freue mich ...

Gianna Galizia. Foto: Roland Morgen

„.... darauf, nach Corona so richtig durchzustarten. Denn ich befinde mich trotz der schweren Zeit gerade in einer sehr kreativen Phase, in der ich mich neu entdecke.“



