Fischrestaurant : Gibt es bald wieder eine zweite Nordsee-Filiale in der Trierer Innenstadt?

Foto: Annika Schulz

Trier Da war es nur noch einer: Nachdem die Nordsee-Filiale in der Simeonstraße geschlossen wurde, bleibt nur noch die in der Brotstraße. Wie geht es nun mit der Fischrestaurant-Kette in Trier weiter?

Beim Spaziergang durch die Trierer Innenstadt fällt das weiße Haus gar nicht auf. Erst beim Näheren hinschauen sieht man die Umrisse der Buchstaben, die einst dort hingen. Ein Plakat sorgt für Klarheit: „Vielen Dank für Ihre langjährige Treue! Besuchen Sie uns gerne weiterhin in der Brotstraße 6.“ Gesagt, getan! Die noch offene Filiale ist auch um einiges größer als die in der Simeonstraße. Diese hatte lediglich einen Tresen mit einigen Sitzplätzen. Dagegen wirkt die größere Filiale wie ein klassisches Schnellrestaurant.

Die noch offene Nordsee-Filiale hat nun auch ihre Uhrzeiten geändert. Weiterhin wird zwar um halb 12 geöffnet, aber statt 15 Uhr schließen sie jetzt erst um 19 Uhr. Ist diese Änderung auf das Schließen der anderen Filiale zurückzuführen? Wir haken bei der für Presseanfragen zuständigen Agentur nach.

Keine konkreten Antworten von Nordsee

So richtig konkret sind die Antworten auf unsere Fragen allerdings nicht. „Wir beobachten konstant die Geschäftsentwicklung in unserem Umfeld und sind auch immer in einem engen Dialog mit unseren Gästen. Aus diesem Austausch und unseren Erfahrungswerten definieren und entwickeln wir sinnvolle Öffnungszeiten für unsere Gäste“, heißt es seitens der Agentur. Frei übersetzt bedeutet das also: Klar lohnen sich die neuen, erweiterten Öffnungszeiten – sonst würden wir sie ja nicht ändern. Immerhin lässt sich die PR-Mitarbeiterin entlocken, dass die Nordsee-Filiale in der Brotstraße „gut frequentiert“ sei – eine Schließung auch der zweiten Filiale scheint also unwahrscheinlich.

Weiter wollen wir wissen: Wie viele Mitarbeiter haben in der nun geschlossenen Filiale gearbeitet – und wie geht es mit diesen Beschäftigten nach der Schließung der Filiale weiter? Jana Alfke, Teamleitung PR & Communications der zuständigen Fluent AG: „Für uns ist es selbstverständlich, dass wir den Mitarbeitenden einer schließenden Filiale Angebote zur weiteren Beschäftigung bei Nordsee aussprechen.“ Die Frage nach der Anzahl der Mitarbeiter lässt sie unbeantwortet.

Fazit: Trier bleibt für Nordsee interessant