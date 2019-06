Hintergrund : Gibt’s für Falschparker bald Knollen statt Knöllchen?

Wer so ein Zettelchen hinter dem Scheibenwischer hat, muss zahlen. Foto: roland morgen (rm.) - roland morgen (rm.)

Trier Wenn Falschparken teurer wird, nehmen die Kommunen mehr ein. Oder doch nicht?

Ertappte Parksünder kommen in deutschen Kommunen meist vergleichsweise günstig davon. Wer beim Falschparken erwischt wird, zahlt – je nach Verstoß – meist nicht mehr als 35 Euro. Ein Schnäppchen-Bußgeld im Vergleich zu anderen Ländern. In vielen Nachbarstaaten werden bei Parkverstößen mindestens 40 Euro fällig, in den Niederlanden liegt der Tiefstpreis laut ADAC sogar bei 90 Euro.