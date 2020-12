Stadtbild : Mega-Weihnachtspaket auf der Kürenzer Höhe

Das gigantische Weihnachtspaket an der Ecke Kohlenstraße/Burgunder-Straße (Landesstraße 144, links in Fahrtrichtung Innenstadt) auf der Kürenzer Höhe enthüllt sein Geheimnis auf der Rückseite. Foto: LH

Trier-Kürenz Die Hingucker-Aktion der Entwicklungsgesellschaft Petrisberg Trier will die Aufmerksamkeit von Passanten auf ein Bauprojekt lenken.

Ein Weihnachtspaket, das mit Sicherheit nicht unter den Tannenbaum im heimischen Wohnzimmer passt, zieht derzeit in Trier die Blicke von staunenden Passanten auf sich. Und zwar an der Ecke Kohlenstraße/Burgunder-Straße (Landesstraße 144, links in Fahrtrichtung Innenstadt) auf der Kürenzer Höhe. Die Ausmaße des in „Weihnachtspapier“ mit passenden Motiven und großer goldener Schleife eingehüllten ausgedienten Seecontainers sind gigantisch – erst recht für ein Weihnachtsgeschenk: 12,20 Meter lang, 2,50 Meter breit und 2,50 Meter hoch. Das macht schon was her auf der freien Fläche. „Wieviele tausend normale Geschenke fänden darin wohl Platz?“, mag sich manch einer überlegen.