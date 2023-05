Verkehr Falschparker-Dissing im Din-A4-Format

Trier-Süd · Da parkt mal wieder jemand krass falsch? Da gibt es verschiedene Methoden, darauf zu reagieren. Manche alarmieren den Verkehrsüberwachungsdienst des Ordnungsamtes (das ist okay), andere neigen impulsiv zur Selbstjustiz per Beschädigung des Fahrzeugs, das in der verbotenen Zone steht (nicht zu empfehlen). Hier ist die Geschichte einer besonderen Reaktion.

23.05.2023, 16:02 Uhr

Einfahrt zugeparkt: Dafür setzte es schriftliche Beschimpfungen. Foto: Roland Morgen

Auch in der Trierer Südstadt ist der sogenannte Parkdruck, also die Nachfrage nach Stellflächen, sehr hoch. Wenig Platz, viele Bewohnerparkausweise. Da gönnt sich mancher Autofahrer (m/w/d) gerne mal ein schnelles Ende des alltäglichen Park-Such-Verkehrs und stellt sein Gefährt da ab, wo gerade Platz ist am Straßenrand. Aussteigen, tschüss, Feierabend.