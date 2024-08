Bundesliga-Rückkehr nach über 20 Jahren SKV Trier: Zum Auftakt kommt der Deutsche Meister

INFO

Kegel-Bundesliga: In Deutschland gibt es unterschiedliche Arten von Kegelbahnen – mit unterschiedlichen Wettbewerben: In Rheinland-Pfalz, dem Saarland, in Hessen und in Teilen Nordrhein-Westfalens und Niedersachsens wird auf Scherenbahnen gekegelt. Ebenso in den Benelux-Staaten, in Frankreich, in Italien und Brasilien (das haben wohl Einwanderer aus Deutschland mitgebracht). Da geht die Bahn – vereinfacht gesagt – etwa ab der Mitte scherenartig auseinander, während sich bei anderen Bahntypen wie der Bohlebahn (bis kurz vor den Kegeln nur 35 Zentimeter breit, es wird nur in die „Vollen“ gespielt) und der Asphaltbahn/Classicbahn (1,50 Meter breit) die Breite nicht ändert. In der Kegel-Bundesliga schaffen es nach der Normalrunde die besten vier Teams in die Meisterrunde. 2018 gelang dem KSV Riol in der Bundesliga der große Coup – die Moselaner wurden damals Deutscher Meister.