ÖPNV bei Großveranstaltungen in Trier Volle Busse bei Gladiators-Spielen: Wie Basketball-Fans am besten zur Arena Trier kommen

Sonntag, 10. Dezember, kurz nach 16 Uhr. Die Gladiators spielen um 17 Uhr gegen Kirchheim im Spitzenspiel der zweiten Basketball-Bundesliga. Viele Besucher wollen mit dem Bus kommen. Und das merkt man. An der Porta Nigra geht es gegen 16.15 Uhr in die Linie 86. Die Stadt ist proppevoll, der Bussteig auch. Etliche Basketball-Fans wollen in denselben Bus. Und dann kommt er an. Es ist kein Gelenkbus, sondern ein einfacher Linienbus. Die Sitzplätze sind größtenteils schon belegt. Die Menschen am Porta-Bussteig quetschen sich noch irgendwie hinein.