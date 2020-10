Schnelles Internet : Glasfaser bis in die Wohnung für Ockfen

Ockfen Auch Ockfen bekommt nun schnelles Internet. Laut Ortsbürgermeister Gerd Benzmüller hat die Gemeinde einen entsprechenden Vertrag für Glasfaserkabel bis in die Wohnung (sogenannte FTTH-Anschlüsse von „Fiber to the Home“) mit der Firma Westenergie (vorher Innogy) geschlossen.

Die Bauarbeiten für das schnelle Internet in der gesamten Ortslage können laut Westenergie somit Anfang nächsten Jahres starten.