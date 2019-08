Ralingen/Trier/Nittel Bei der Breitbandversorgung werden im Landkreis Trier-Saarburg mehr Millionen verbaut als bisher geplant. In puncto Datenübertragung überholt der Kreis somit die Stadt Trier.

Es gibt mehrere große Unterschiede zwischen der Trierer Innenstadt und Ralingen-Edingen an der Sauer. Jenseits der Lage und der Busanbindung ist die Versorgung mit schnellem Internet ein gravierender. Denn während das Zentrum der Stadt, Teile von Ehrang, Trier-Nord oder Heiligkreuz laut Breitbandatlas des zuständigen Bundesverkehrsministeriums beim Thema Datenübertragung eher schwach auf der Brust sind, sind in Edingen 100 Mbit/Sekunde (siehe Info) Standard.

In knapp 40 Prozent des Trier-Saarburger Kreisgebiets lagen vor Beginn des kommunalen Ausbauprogramms die maximal erreichbaren Internetgeschwindigkeiten unter 30 Mbit pro Sekunde. Inzwischen sind in der Verbandsgemeinde Hermeskeil 1.246, der VG Saarburg-Kell 1217, der VG Trier-Land 1096, der VG Schweich 165 und der VG Ruwer 99 Anschlüsse dank des öffentlich finanzierten Programms mit schnellerem Internet versorgt worden. Dabei sind 100 Mbit pro Sekunde das Ziel. Tiefbauarbeiten laufen aktuell im Wesentlichen im Bereich Newel, Ralingen, Wiltingen, Freudenburg/Kirf, Saarburg, Hermeskeil, Gusterath, und Föhren/Bekond. Auf eigene Rechnung baut zudem die Telekom das Breitbandnetz aus.

Die Internetnutzer in den besser versorgten Häusern freut das sicher, dass die jetzt schnelles Internet haben können. Die Verantwortlichen beim Landkreis und bei den Verbandsgemeinde haben jedoch nun ein Problem. Denn nun kann Innogy weniger Anschlüsse ausbauen und auch weniger Breitbandkunden für sich gewinnen. Dadurch entsteht eine Wirtschaftlichkeitslücke von knapp 700 000 Euro, die an Innogy zu zahlen wäre. Der Landkreis und die Verbandsgemeinden wollen aus dieser Notlage das Beste herausholen und haben sich für eine Änderung der Pläne entschieden. So sollen nun bei 1173 Adressen das Glasfaser nicht nur bis zum Kabelverzweiger reichen, sondern bis in die Gebäude selber. Damit sind Übertragungsraten von maximal 1 Gbit/Sekunde möglich. Das zehn Mal schnellere Internet hat seinen Preis. Und zwar laut Kreisverwaltung knapp 4,9 Millionen Euro. 90 Prozent davon übernehmen erneut Bund und Land. Kreis und Verbandsgemeinden zahlen den Rest.

Der Kreisausschuss wird sich in seiner Sitzung am Montag, 26. August, mit dem Thema beschäftigten. Der Verbandsgemeinderat Trier-Land – zuständig für die Anschlüsse in Igel, Newel, Ralingen und Welschbillig – hat in seiner jüngsten Sitzung dem Glasfaserausbau bereits zugestimmt. Thema wird es noch in der VG Schweich (Fell), in der VG Hermeskeil (Beuren, Neuhütten), der VG Saarburg-Kell (Zerf, Wincheringen) und der VG Konz (Nittel).