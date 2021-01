Schnelles Internet : Glasfaserausbau für 10 000 Haushalte in Trier-Nord startet bald

Stellen das Glasfaserprojekt vor: Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Triers Oberbürgermeister Wolfram Leibe sowie Michael Löttner (links) und Thomas Müller (rechts) von der Telekom. Die Karte im Hintergrund zeigt die Teile von Trier-Nord, in denen die digitale Infrastruktur in den nächsten Monaten aufgewertet wird. Foto: TV/Presseamt Stadt Trier

Trier Interessenten in diesem Ausbaugebiet können sich jetzt schon registrieren. Weitere Stadtteile sollen folgen.

Die Bauarbeiten starten laut Mitteilung der Stadt Trier im April und sollen im Dezember abgeschlossen sein. Das Glasfaser-Kabel kommt von der Vermittlungsstelle über den Verteilerkasten im Gehwegbereich direkt ins Haus. Diese Technik nennt sich „Fiber To The Home“, kurz FTTH. Es sollen rund 60 Kilometer Glasfaserkabel verlegt und 40 Glasfasernetzverteiler neu aufgestellt werden. Dabei wird in Straßenabschnitten vorgegangen. Sobald einer fertiggestellt ist, können die Anlieger die neuen Glasfaserabschlüsse bereits buchen und nutzen.

Auch Oberbürgermeister Wolfram Leibe freut sich über das Projekt: „Schnelles Internet wird in unserer vernetzten Welt und in Zukunft noch wichtiger. Arbeiten von zu Hause, Home-Schooling oder Videokonferenzen: Dafür braucht es stabile und leistungsfähige Internet-Verbindungen. Die Pandemie hat gezeigt, dass digitales Arbeiten kein Nice-to-have ist. Ich begrüße es daher sehr, dass die Telekom beginnen wird, ihr Netz in Teilen von Trier auf die modernste Glasfasertechnik bis hinein in die Häuser aufzurüsten“.