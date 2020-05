Glaube im Alltag : Der Geist der Wahrheit

Christen feiern an diesem Sonntag Pfingsten, das Fest des Heiligen Geistes. Der Pfingstmontag steht im Zeichen der Ökumene. In vielen Gemeinden wird zu ökumenischen Gottesdiensten eingeladen. Aber auch hier läuft wegen der Corona-Pandemie einiges anders.

In kleinen Kirchen wird aufgrund der Abstandsregelung kein Gottesdienst angeboten. Dafür wird um so mehr zu Freiluftgottesdiensten eingeladen.

Gerade in der Corona-Krise fällt mir auf, dass er in Menschen die Kreativität zum Guten fördert. Junge und Alte lassen sich begeistern und engagieren sich als Einzelne oder in Initiativen zum Nutzten von Mensch, Tier und Umwelt. So zeigt sich, dass der heilige Geist Menschen in schwierigen Zeiten leitet und begleitet.