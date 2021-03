Kirche : Einsichten

Am Donnerstag jährte sich die Atomkatastrophe von Fukushima zum zehnten Mal, 25 Jahre sind vergangen seit auch in Teilen Deutschlands die Folgen des Desasters von Tschernobyl ankamen, die Corona-Pandemie ist ins zweite Jahr gegangen.

Seit fast vierzig Jahren mahnen die christlichen Kirchen die Bewahrung der Schöpfung an. Dabei geht es im Grundsatz um die Sicherung der Lebensgrundlagen für Mensch und Tier in einer Weise, die dies auch nachfolgenden Generationen ermöglicht. Viele kirchliche Verbände und Gruppen engagieren sich seither unter anderem für Nachhaltigkeit und gerechte Verteilung der Ressourcen der Erde.

Eigentlich könnte die aktuelle Erfahrung mit der Pandemie solche Bemühungen befördern, sitzt doch die Menschheit erkennbar „in einem Boot“. Allerdings stimmt es mich nicht sehr optimistisch in welch aggressiver Weise derzeit immer mehr Menschen darauf drängen, dass alles wieder so werden muss wie vor Corona, vor allem für sie selbst. Etwas Nachdenklichkeit über die eigene Verantwortung in dieser Welt könnte in der Zeit der noch andauernden Einschränkungen Gelassenheit und Geduld fördern.