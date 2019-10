Glaube im Alltag : Loslassen, zulassen, weglassen

Veränderungen gehören zu unserem Leben, dieser Prozess fällt vielen Menschen schwer. Loslassen, zulassen und weglassen: Diese drei Haltungen sind wichtig, um zu einem erfüllten und glücklichen Leben zu führen, sie erfordern ein lebenslanges Einüben.

Zulassen: Der schwierige Prozess der Veränderung ruft Gefühle und Gedankenspiele wach. Ich frage mich oft: Lasse ich dieses Wechselbad der Gefühle zu? Führt es mich weiter, halte ich lieber an der Sache fest, oder kann ich mich lösen? Aber genau diese Gedanken und Gefühle bringen den inneren Prozess weiter. Lassen Sie Ihre Gefühle zu! Sie werden Ihnen helfen, eine Entscheidung zu treffen.

Loslassen, zulassen, weglassen: Lebenseinstellungen, die uns auf unserem Weg weiterbringen. Immer dann, wenn ich an Grenzen stoße, dann ist Gott ein wichtiger Begleiter. Ich versuche mein Gottvertrauen zu leben, dass nichts von alledem, was ich erlebt und durchlebt habe, verloren ist, sondern dass es in Gottes Händen Vollendung, Frieden und Erfüllung findet.