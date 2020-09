Glaube : „Chill mal, meine Seele!“

Chill mal hart!“, sagte mir vor ein paar Wochen ein sehr guter Freund, als mal wieder alle Tage zu wenig Stunden hatten. Und ich dachte „Was willst du? Wenn das immer so leicht wäre.“ Irgendwann war der Gedanke weg.

Mittwochmorgen gähne ich mit weitoffenem Mund. Wie immer. Aber es knackt. Höllischer Schmerz im Kiefer. Verrenkt. „Ah – Kiefersperre“, sagt mein Orthopäde, „das ist nicht angenehm.“ Nein – ist es nicht! Er massiert meinen Kiefer langsam wieder in die richtige Stellung. Während ich da liege, fällt mir die Mahnung des Freundes wieder ein. „Chill mal hart!“ Beim ersten Hören war ich verstört. Hart chillen. Das ist ein Widerspruch. Genauso hab ich darauf reagiert. Er hat es einfach wiederholt. Hm – hart chillen, sich hart entspannen? Gar nicht so leicht. Mal 5 Minuten Pause machen, mal nicht an Arbeit denken. Da achte ich drauf. Aber „Chill mal hart!“ ist kein Ausdruck, der zu mir gehört.