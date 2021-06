Glaube im Alltag : Was haben die uns gespritzt?

Schon klar: Es wird noch dauern, bis „wir“ die Pandemie besiegt haben. Erste Feststellung: Wir können es nur gemeinsam schaffen – jede und jeder tut das Ihre oder Seine dazu, mit „AHA“ und Rücksicht, mit Verzicht auf große Feiern und Reisen, inzwischen mit der Impfung und und und … Bei allem Streit und bei allen Diskussionen: Das fühlt sich an wie ein neues, ein besseres Gemeinschafts-Bewusstsein als früher.

Gelegentlich fühlt es sich beinah so an, als hätten sie uns bei der Impfung noch ein bisschen mehr gespritzt als AstraSeneca, BiontecPfizer etc. Und das hätte sich aus dem Oberarm schnell verteilt, eher Richtung Herz und Seele. Es zeigt sich bei vielen im Gesicht, oder über der Maske allein in den Augen. Ich spüre eine neue Mischung aus Zuversicht und mehr Gelassenheit; eine neue Freundlichkeit keimt auf, obwohl viele immer noch drängeln und warten und Vieles holperig bleibt.