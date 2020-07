Glaube im Alltag : Das schönste Gespräch

Nach den vielen Wochen mit Kontaktbeschränkungen ist es für mich immer noch etwas Besonderes, wenn ich mich wieder mit anderen treffen kann. Es ist etwas Kostbares, gemeinsam am selben Ort zu sein. Und besonders schön ist es natürlich, wenn man auch gedanklich am selben Ort ist: wenn man sich im Gespräch wirklich nahe kommt und gemeinsam ein Stück voran geht.

Unsere Aufgabe an diesem Tag war uns zu überlegen, was unser Beitrag für die Interkulturelle Woche sein könnte, die im Herbst bundesweit stattfindet und in Konz vom Interkulturellen Netzwerk organisiert wird. Nach den vielen Veranstaltungen, die in den letzten Wochen ausfallen mussten, war ich nicht gerade motiviert.