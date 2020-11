Glaube im Alltag : Trailer!

-+- WG: Glaube 1009 ________________________________ Von: Sandra Schumacher Gesendet: Freitag, 9. September 2016 10:38:10 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien An: Lokalredaktion Trier; Kerl Verona Betreff: Glaube 1009 Guten Morgen, anbei der Beitrag von Maike Roeber sowie ein aktuelles Foto, das Sie bitte verwenden möchten. Danke und freundliche Grüße Sandra Schumacher [cid:vdnk.jpg] - Tel: - Fax: E-Mail: h_st@volksfreund.de Internet: http://www.volksfreund.de - http://www.tvmedienhaus.de [cid:facebook.jpg] [cid:twitter.jpg] Volksfreund-Druckerei Nikolaus Koch GmbH (Rechnungsadressat) Sitz: Trier - Amtsgericht Wittlich, HRB 3356 - Geschäftsführer: Thomas Marx Wir haben die Tickets, Sie das Vergnügen! Tickets zu Ihren Wunschveranstaltungen können Sie beim Volksfreund bequem online unter www.ticket.volksfreund.de, unter der Ticket-Hotline 0651/7199-996 oder in unserem Service-Center in Trie**** eli@s-Archivfoto **** Pfarrerin Maike Roeber.+SEP+**** eli@s-Archivfoto **** Pfarrerin Maike Roeber.+SEP+**** eli@s-Archivfoto **** Pfarrerin Maike Roeber.**** eli@s-Archivfoto **** Pfarrerin Maike Roeber.Maike Roeber.+SEP+**** eli@s-Archivfoto **** Pfarrerin Maike Roeber.Maike Roeber.+SEP+**** eli@s-Archivfoto **** Pfarrerin Maike Roeber.Maike Roeber.**** eli@s-Archivfoto **** Pfarrerin Maike Roeber.Maike Roeber.+SEP+**** eli@s-Archivfoto **** Pfarrerin Maike Roeber.Maike Roeber.+SEP+**** eli@s-Archivfoto **** Pfarrerin Maike Roeber.Maike Roeber.**** eli@s-Archivfoto **** Pfarrerin Maike Roeber.Maike Roeber.+SEP+**** eli@s-Archivfoto **** Pfarrerin Maike Roeber.Maike Roeber.+SEP+**** eli@s-Archivfoto **** Pfarrerin Maike Roeber.Maike Roeber.**** eli@s-Archivfoto **** Pfarrerin Maike Roeber.Maike Roeber.Pfarrerin Maike Roeber, Trier+SEP+**** eli@s-Archivfoto **** Pfarrerin Maike Roeber.Maike Roeber.Pfarrerin Maike Roeber, Trier+SEP+**** eli@s-Archivfoto **** Pfarrerin Maike Roeber.Maike Roeber.Pfarrerin Maike Roeber, Trier**** eli@s-Archivfoto **** Pfarrerin Maike Roeber.Maike Roeber.Pfarrerin Maike Roeber, Trier+SEP+**** eli@s-Archivfoto **** Pfarrerin Maike Roeber.Maike Roeber.Pfarrerin Maike Roeber, Trier+SEP+**** eli@s-Archivfoto **** Pfarrerin Maike Roeber.Maike Roeber.Pfarrerin Maike Roeber, Trier**** eli@s-Archivfoto **** Pfarrerin Maike Roeber.Maike Roeber.Pfarrerin Maike Roeber, Trier+SEP+**** eli@s-Archivfoto **** Pfarrerin Maike Roeber.Maike Roeber.Pfarrerin Maike Roeber, Trier+SEP+**** eli@s-Archivfoto **** Pfarrerin Maike Roeber.Maike Roeber.Pfarrerin Maike Roeber, Trier**** eli@s-Archivfoto **** Pfarrerin Maike Roeber.Maike Roeber.Pfarrerin Maike Roeber, Trier+SEP+**** eli@s-Archivfoto **** Pfarrerin Maike Roeber.Maike Roeber.Pfarrerin Maike Roeber, Trier+SEP+**** eli@s-Archivfoto **** Pfarrerin Maike Roeber.Maike Roeber.Pfarrerin Maike Roeber, Trier Foto: h_st <h_st@volksfreund.de>+SEP+h_st <h_st@volksfreund.de>

Der November hat begonnen, das Jahr neigt sich seinem Ende zu – noch ist es jedoch nicht vorbei.

Manchmal wünsche ich mir, es wäre schon so weit. Weg mit diesem Jahr, das so vieles auf den Kopf gestellt hat und stellt. Und in dem viele in ihrem Kalender einen Termin nach dem anderen gestrichen haben. Um ihn irgendwann im nächsten Jahr nachzuholen.