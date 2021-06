Glaube im Alltag : …ist eleganter

Pfarrerin Vanessa Kluge wohnt in Pluwig, ist Pfarrerin in der Kirchengemeinde Ehrang. Foto: kraemer katja

Und nehmen Sie für das Wort „grün“ nicht „green“, sondern „verdant“. Dieses alte Wort kommt vom französischen „vert“ und klingt eleganter“, war der Tipp eines Professors für Anglistik, den ich zufällig bei einer Sprachreise traf, als wir „Straßeninterviews“ machen mussten, um unser Englisch zu verbessern.

Die letzten Tage fiel er mir wieder ein. Zufällig war ich im Internet auf einen Artikel zum Weltumwelttag der Uno am 5. Juni gestoßen. Beim Lesen war ich wieder 15 Jahre alt und lauschte dem Professor, wie liebevoll er von der Farbe Grün sprach. Er beschrieb damit, was er besonders in Cambridge schätze: die grünen Gärten. Das Leben dort, die Ruhe, die wertvolle Stille. Diese Plätze zum Atmen. Plötzlich dachte ich: Erst jetzt verstehe ich wirklich, was er damals gesagt hat. Die Schönheit der Natur. Das Leben, das draußen stattfindet, die Eleganz des blühenden Grüns. Ich erlebe es in den letzten Jahren aufmerksamer. Auch besorgter, weil mein Blick für Umweltfragen schärfer wird.