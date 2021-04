Glaube im Alltag : Sieger der Herzen

In 80 Tagen um die Welt – davon habe ich als Kind geträumt. Der Segler Boris Hermann hat es sogar geschafft. Er ist bei der Regatta Vendée Globe alleine mit seiner Jacht in 80 Tagen um die Welt gesegelt.

Ich habe mit Segeln nichts am Hut, aber das war total spannend.

Hermann hat per Video von seinem tollkühnen Abenteuer berichtet. Von den meterhohen Wellen, dem wenigen Schlaf oder den Flauten. Kurz vor dem Ziel hatte er noch Siegchancen. Aber dann rammte Hermann im Schlaf ein Fischerboot, die Warnsysteme hatten versagt. Er war total enttäuscht, hat aber dennoch weitergemacht und nicht aufgegeben.

Hut ab vor dieser Leistung. Ich werde sowas nie erreichen. Aber ich finde, das Vertrauen von Boris Hermann in seine Möglichkeiten war immens. Außerdem erzählt diese Regatta Geschichten vom Leben. Wie die Ostergeschichten, nur auf andere Art.

Denn in den biblischen Geschichten von Karfreitag und Ostern geht es auch um das volle Leben. Und was die Auferstehung des Lebens mit der tiefen Verzweiflung des Karfreitags, dem Todestag Jesu zu tun hat: Der Karfreitag steht für die Verzweiflung der Menschen, für die durch Jesu Tod eine langjährige Beziehung zu Ende ging und an Ostern plötzlich wieder aufleben konnte.