Glaube im Alltag : Geduld, Geduld

Altfried Rempe Foto: Altfried Rempe/privat

Ein neues Virus breitet sich aus – mindestens so schnell, wie Corona es getan hat. Scheint, als hätten sie es uns in den Impfstoff geschmuggelt – und vom Oberarm fließt es fix ins Herz und in die Seele und ins Hirn.

Und es steckt auch die an, die noch auf die eigentliche Impfung warten. Eine „neue Zuversicht“ nennen es manche – was ja positiv ist; es ist mehr als Optimismus, fühlt sich irgendwie persönlicher an.

Und es verändert die Leute: Viele gehen wieder freundlicher miteinander um, bei allem Abstand, der ja immer noch die Regel ist. Treffen sich endlich wieder, wenn auch erst mal nur draußen und unter Masken.

Manchen fällt es aber dann auch gleich wieder ein bisschen schwerer, sich an die bisherigen Regeln zu halten; so lange geübt, dass sie schon fast wieder vergessen sind. Letzten Sonntag war es in unserer Pfarrkirche auf der Trierer Höhe; da sollen eigentlich immer drei Stühle frei bleiben bis zum nächsten Haushalt. Also gab es ein kleines Problem, als eine junge Frau sich auf den übernächsten Platz in meiner Reihe setzte; die hatte die Regel vergessen oder einfach falsch gezählt.

Kleines Problem – oder eigentlich gar keins. Kaum wollte ich aufstehen und mir einen anderen freien Platz suchen, da ist es ihr auch wieder eingefallen. Sie hat sich freundlich entschuldigt und in der Nähe was anderes gefunden. Doch, es ist lästig; aber so lange noch so viele ungeimpft sind, ist eben ein wenig Geduld hilfreich.