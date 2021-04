Glaube im Alltag : Leicht und schwer

-+- WG: glaube_1104 ------------------------------------------- Von: Roeber, Maike (EKKT)[SMTP:MAIKE.ROEBER@EKKT.NET] Gesendet: Donnerstag, 9. April 2015 10:50:58 An: Schmitz Michael; Lokalredaktion Trier Cc: EKKT Oeffentlichkeitsreferat Betreff: glaube_1104 Diese Nachricht wurde automatisch von einer Regel weitergeleitet. Sehr geehrte Damen und Herren, anbei Glaube im Alltag für den kommenden Samstag von Pfarrer Matthias Ratz, Trier. Herzlichen Dank und beste Grüße, Maike Roeber -- Evangelischer Kirchenkreis Trier Referat für Bildung, Kommunikation und Medien - Öffentlichkeitsarbeit - Pfarrerin Maike Roeber Engelstraße 12 D-54292 Trier Fon: 0651 20900-71 Fax: 0651 20900-72 Mobil: 01523-4279984 E-Mail: maike.roeber@ekkt.net Web: www.ekkt.net**** eli@s-Archivfoto **** Matthias Ratz.**** eli@s-Archivfoto **** Matthias Ratz.Matthias Ratz.**** eli@s-Archivfoto **** Matthias Ratz.Matthias Ratz.**** eli@s-Archivfoto **** Matthias Ratz.Matthias Ratz.**** eli@s-Archivfoto **** Matthias Ratz.Matthias Ratz.Pfarrer Matthias Ratz.**** eli@s-Archivfoto **** Matthias Ratz.Matthias Ratz.Pfarrer Matthias Ratz.Pfarrer Matthias Ratz, Trier. **** eli@s-Archivfoto **** Matthias Ratz.Matthias Ratz.Pfarrer Matthias Ratz.Pfarrer Matthias Ratz, Trier. Matthias Ratz, evangelischer Pfarrer**** eli@s-Archivfoto **** Matthias Ratz.Matthias Ratz.Pfarrer Matthias Ratz.Pfarrer Matthias Ratz, Trier. Matthias Ratz, evangelischer PfarrerMatthias Ratz**** eli@s-Archivfoto **** Matthias Ratz.Matthias Ratz.Pfarrer Matthias Ratz.Pfarrer Matthias Ratz, Trier. Matthias Ratz, evangelischer PfarrerMatthias Ratz**** eli@s-Archivfoto **** Matthias Ratz.Matthias Ratz.Pfarrer Matthias Ratz.Pfarrer Matthias Ratz, Trier. Matthias Ratz, evangelischer PfarrerMatthias RatzPfarrer Matthias Ratz Foto: h_st <h_st@volksfreund.de>

Wenn ich in mein Bücherregal im Pfarrdienstzimmer schaue, sehe ich dort Bücher mit Titeln wie: „Erklärt. Kommentar zur Zürcher Bibel.“ Oder ein Gebetsbuch „Worte finden“. Oder einen dicken Wälzer „Ökumenische Dogmatik“, der trotz mehr als 800 Seiten den Untertitel „Grundzüge“ trägt.

Jetzt, da mir das auffällt, werde ich nachdenklich und frage mich: Ist es wirklich so kompliziert mit unserem Glauben? Ist es wirklich so schwer, dass so viel erklärt werden muss und man ohne Hilfe keine Worte finden kann?