Kirche : Die Himmelsleiter

Bin neulich mit drei Kumpels den Neckarsteig gewandert. In Heidelberg beginnt die Etappe mit der Himmelsleiter. 1335 Stufen aus Sandstein führen schnurgerade auf den Königstuhl herauf. 680 Meter, 270 Höhenmeter.

Jetzt ist Jakob also auf der Flucht. Er ist müde, die Wanderung war lang. Er legt sich schlafen, ein Stein unter seinem Kopf. Jakob träumt. Er sieht eine riesige Leiter, die von der Erde in den Himmel führt. Oben an der Leiter steht Gott. Der spricht zu Jakob: Ich will dich begleiten und behüten. Jakob wacht auf. Er ist beruhigt und baut Gott an der Stelle ein Steinmal. So weit, so gut. Rätselhaft in der Geschichte bleibt allein die Himmelsleiter, von der gesagt wird: Die Engel steigen an ihr herauf und herab. Warum, wird nicht erklärt.