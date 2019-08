Treffen : Glaubens- und Gesprächsabend in Schweich

Schweich Das Dekanat Schweich-Welschbillig lädt am Mittwoch, 14. August, von 19 Uhr bis 21.30 Uhr im Dekanatsbüro in der Klosterstraße 1b in Schweich zu einem Glaubens- und Gesprächsabend mit dem Thema „Für wen haltet ihr mich?

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

“ ein.

Für wen halten wir diesen Jesus? Wer ist er für uns? Diese Frage führt ins Zentrum des Glaubens und stellt sich den Christen heute. Und sie stellte sich schon den ersten Christen und der frühen Kirche. Niedergeschlagen haben sich diese Auseinandersetzungen in der Heiligen Schrift und im Glaubensbekenntnis der Kirche. Der Glaubens- und Gesprächsabend lädt ein zur theologischen und persönlichen Auseinandersetzung und bietet dazu Raum für Diskussion, Fragen und persönliche Zugänge.