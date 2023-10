Revolutionäre „Green Ideas“ Wie ein Unternehmen aus Longuich klassische Plastikprodukte aus recycelbarem Material herstellt – weltweit und exklusiv

„Senden Sie uns gerne Ihre Wunschprodukte aus Kunststoff zu, und wir testen die Überführung in kompostierbares Material.“ So wirbt das Unternehmen „Global Innovations Germany“ mit Sitz in Longuich in der Nähe von Schweich. Hinter den Mauern des modernen Bürokomplexes im Gewerbegebiet „Im Päsch“ verbirgt sich eine innovative Ideenschmiede. Mit einem Team von nur sieben Mitarbeitern entwickelt und vertreibt das Unternehmen Haushalts- und Industrieprodukte, bei denen es bestehende Plastikartikel durch kompostierbare Materialien ersetzt. Die Artikel sind patentgeschützt, nachhaltig und im eigenen Kreislauf recycelbar, für den Haushaltsbereich sogar spülmaschinenfest und lebensmittelecht. Sie werden unter der Marke „Green Ideas“ vertrieben.