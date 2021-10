Einzelhandel : Outdoor-Spezialist Globetrotter eröffnet Filiale in Trier

In der Dietrichstraße 50 eröffnet Globetrotter im Frühjahr 2022 eine Filiale nahe des Trierer Hauptmarkts. Früher wurden dort bei Mambo Einrichtungsgegenstände verkauft. Foto: TV/Rebecca Schaal

Trier Wandern, laufen, Radfahren & Co. – nicht erst, aber besonders seit Beginn der Corona-Pandemie boomen Outdoor-Sportarten. Das Unternehmen Globetrotter will 2022 eine Filiale nahe des Hauptmarkts eröffnen. Was dort geplant ist.