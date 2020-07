Einzelhandel : Globus dankt der Trierer Verwaltung und dem Stadtrat

Info

Vor über 190 Jahren ist Globus als saarländisches Familienunternehmen gegründet worden. Globus betreibt in Deutschland insgesamt 47 SB-Warenhäuser und beschäftigt rund 19 000 Mitarbeiter. Mit einem Umsatz von 3,38 Milliarden Euro gehören die Globus SB-Warenhäuser innerhalb der deutschen Handelslandschaft zu den „Kleinen unter den Großen“. Firmenphilosophie ist es, jeden Globus-Markt auf die Wünsche und Bedürfnisse der Menschen in der Region zuzuschneiden. Frische, Qualität und Eigenproduktion stehen dabei im Fokus. In den Globus-eigenen Meisterbäckereien, Fachmetzgereien und Gastronomien bereiten die Mitarbeiter täglich eine Vielzahl an Produkten selbst zu. Nach Angaben des Unternehmens arbeitet jeder Markt mit bis zu 100 Produzenten und Handwerksbetrieben aus der Region zusammen. Soziales Engagement, wie die Unterstützung von Vereinen, Schulen und sozialen Einrichtungen sowie die Zusammenarbeit mit den regionalen Tafeln sei für die Globus-Märkte selbstverständlich. Um die sozialen Aktivitäten der

Globus-Gruppe zu bündeln und sie effizienter und zielgerichteter zu gestalten gründete der geschäftsführende Gesellschafter der Globus Holding, Thomas Bruch, 2005 die gemeinnützige Globus-Stiftung. Im Inland liegt der Förderschwerpunkt auf der Unterstützung von Kindern und Jugendlichen in schwierigen Situationen mit dem Schwerpunkt der Eingliederung ins Berufsleben. Im Ausland liegt der Schwerpunkt auf der Verbesserung der medizinischen Versorgung sowie Bildung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen in Regionen, in denen Menschen Unterstützung benötigen.