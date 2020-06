Kommentar : Die Gegenargumente werden schwächer

Auf geht’s in die neue Diskussionsrunde! Ist ein Globus-Warenhaus auf der grünen Wiese verträglich für den Einzelhandel in der Innenstadt? Der neue Standort macht es den Gegnern nicht einfacher. Er ist zwar nur 400 Meter von dem Grundstück entfernt, das zunächst im Gespräch war.

An dem nun geplanten Gewerbegebiet an der Monaiser Straße wäre der von vielen Kunden herbeigesehnte Markt aber nicht nur etwas weiter von der Innenstadt abgerückt. Die vorgesehene Verkehrsanbindung von der Zewener-/Luxemburger Straße mit einem Kreisel würde Chaos bei der An- und Abfahrt zudem verhindern. Der Stadtteil Zewen bekäme außerdem den gewünschten Lebensmittelmarkt – in XXL-Version. Streitpunkt ist also wieder das Randsortiment für Waren wie Porzellan & Co., die sonst nur in der City zu haben sind. Um die 25 Prozent sind bei Globus dafür vorgesehen. Keine Ladenzeile, die definitiv die Innenstadt schwächen würde.