Globus in Trier – Bauer Greif macht einen Kompromissvorschlag

Trier-Zewen Bauer Hans-Josef Greif bewirtschaftet einen Großteil des Geländes, auf dem der Globus-Markt in Trier gebaut werden soll. Er könnte sich mit einem Kompromiss anfreunden, auch wenn es weh tut.

Der von der Trierer Stadtverwaltung vorgeschlagene Standort für die Ansiedlung eines Globus-SB-Warenhauses auf einem neuen Gewerbe- und Sondergebiet an der Monaiser Straße ( TV vom 10. Juni ) schlägt hohe Wellen. In den sozialen Netzwerken melden sich viele Befürworter, aber auch erbitterte Gegner, die negative Einflüsse für die Innenstadt und eine Zunahme des Verkehrs befürchten.

Etwa 1400 Fahrzeuge zusätzlich werden laut dem von der Verwaltung in Auftrag gegebenen Verkehrsgutachten wegen Globus täglich über die Konrad-Adenauer-Brücke rollen. An der Zewener Straße, genau dort, wo derzeit der Verkaufswagen des Zewener Bauern Hans-Josef Greif steht, soll die Zufahrt zu dem insgesamt 15 Hektar großen Gewerbegebiet über einen neuen Kreisverkehr erfolgen (siehe Grafik), der in späteren Jahren auch den Verkehr zu der im Bundesverkehrswegeplan vorgesehenen Ortsumgehung Zewen kanalisieren könnte.