TV-Forum : Globus: Heiße Diskussion vor der großen Entscheidung

Die Teilnehmer des Globus-TV-Forums: Patrick Sterzenbach, Theresia Sanktjohanser, Hans-Josef Greif (Bild oben links), Landwirt Greif (oben Mitte), Metzgermeister Manfred Schmitt (oben rechts), die TV-Redakteure Marcus Hormes (unten links) und Rainer Neubert (unten rechts) sowie TV-Chefredakteur Thomas Roth, Baudezernent Andreas Ludwig und Globus-Vertreter Stefan Ewerling (Bild unten Mitte, von links). Foto: Julia Nemesheimer

Trier Gibt’s in Trier und Umgebung überhaupt genug Verkäufer und Verkäuferinnen, um alle Stellen im Einzelhandel zu besetzen? Und warum will Globus nicht einen der freiwerdenden Märkte übernehmen, die es in Trier schon gibt? Beim TV-Forum gab es Antworten auf diese und viele weitere Fragen.

10 000 Quadratmeter Verkaufsfläche, dazu 1000 Quadratmeter für die eigene Metzgerei, eine Bäckerei auf 600 Quadratmetern, Lager, Logistik, Verwaltung und mindestens 850 Parkplätze: So groß soll das Warenhaus werden, das der saarländische Globus-Konzern in Trier bauen will. Und zwar an der Monaiser Straße, dort, wo der Zewener Bauer Hans-Josef Greif seine Erdbeerfelder hat.

Dass der Globus vor den Toren der Stadt Konkurrenz für die Geschäfte der City wäre, räumt Stefan Ewerling ein. „Aber die Wirtschaft lebt von solchen marktwirtschaftlichen Verhältnissen“, betont der Verantwortliche im Globus-Konzern für das Thema Standortentwicklung. Auf rund 2300 Quadratmetern Verkaufsfläche will Globus Waren anbieten, die es auch in den Geschäften der Trierer Innenstadt gibt. Insgesamt plant der Warenhaus-Riese pro Jahr mit 60 Millionen Euro Umsatz in Trier – Geld, das anderen Geschäften fehlen könnte.

Info Beschluss im Stadtrat und Demo vor der Porta Ob Globus sein Vorhaben, in Trier einen Markt an der Monaiser Straße zu bauen, weiter vorantreiben darf, entscheidet der Trierer Stadtrat in seiner Sitzung am Dienstag, 30. Juni, in der Europahalle. Der Offene Kanal 54 überträgt die Veranstaltung live im Fernsehen. Für Samstag, 27. Juni, 10 Uhr, ruft ein Bündnis aus Klima-, Umwelt- und Sozialbewegungen vor der Porta Nigra zu einer Demonstration für den Erhalt des Ackerlandes in Zewen auf.

Beim TV-Forum – wegen Corona diesmal ohne Zuschauer – stellte sich Ewerling, Leiter Expansion, am Mittwochabend Vertretern des Trierer Einzelhandels und beantwortete Leserfragen. Der Offene Kanal OK 54 hat die zweistündige Diskussion aufgezeichnet. Das Video ist unter www.ok54.de und www.volksfreund.de zu finden.

Standort Wo ist der beste Standort für die Ansiedlung eines Globus-Marktes? Gut eineinhalb Jahre hat die Trierer Stadtverwaltung sich mit dieser Frage beschäftigt. Ergebnis: Am geeignetsten ist ein städtisches Grundstück an der B 49 an der Ausfahrt in die Monaiser Straße. „Das Areal ist in unserem langfristigen Flächennutzungsplan ohnehin für die Ansiedlung von Gewerbe vorgesehen, durch einen Kreisverkehr auf der Bundesstraße gut zu erschließen. Und durch die beiden Möbelhäuser auf der gegenüberliegenden Seite der B 49 besteht dort schon Einzelhandel“, erläuterte Triers Baudezernent Andreas Ludwig (CDU).

Einen der beiden Märkte der zum Verkauf stehenden Real-Supermarktkette in einen Globus zu verwandeln, komme dagegen nicht infrage, betonte Ewerling. „Der Real-Markt in Trier-Euren bietet nur die Hälfte der Fläche, die wir benötigen. Der Real-Markt in Kenn ist mit Halb- und Obergeschoss Architektur aus den 1960ern und könnte so von uns nicht verwendet werden.“ Auch das Gelände in Kenn sei ungeeignet.

Und was ist mit den 11 000 Quadratmetern Verkaufsfläche der Karstadt-Filiale in der Trierer Simeonstraße, die Ende Oktober schließt? Das will TV-Leser Peter Leyendecker wissen, der seine Frage im Vorfeld der Diskussion eingereicht hatte. „Kunden tätigen bei uns Einkäufe, die man nicht in der Tasche nach Hause tragen kann – man kommt mit dem Auto“, sagt Ewerling. In der Innenstadt sei das schlecht möglich.

Arbeitsmarkt Durch die Karstadt-Schließung verlieren rund 70 Mitarbeiter ihre Jobs – kommt Globus da nicht gerade recht, fragt TV-Leser Manfred Johann. Theresia Sanktjohanser, Präsidentin des Handelsverbands Trier und selbst Inhaberin mehrerer Lebensmittelmärkte, wehrt ab: In Trier gebe es viel zu wenig Fachkräfte für den Einzelhandel. „Ich habe 32 unbesetzte Arbeitsplätze in unseren Märkten, wenn wir eine Stelle ausschreiben, dann sind wir froh, wenn überhaupt eine Bewerbung eingeht.“ Durch Globus würde ein „Kampf um Mitarbeiter“ entstehen. Auch Manfred Schmitt, Obermeister der Fleischerinnung, beschreibt den Fachkräftemangel: „Metzger, Bäcker und auch Konditoren finden wir in Trier seit Jahren nicht mehr in Zahl und Qualität, wie wir sie brauchen. Das Lebensmittelhandwerk hat Angst, die wenigen Mitarbeiter, die es noch gibt, an Globus zu verlieren.“

Und was ist mit dem Vorwurf, dass Globus seine Mitarbeiter nicht nach den Tarifen im Einzelhandel bezahlt? Globus-Sprecher Ewerling: „Wir haben in unseren Märkten eigene Metzgereien, Bäckereien und Küchenmitarbeiter – viele Arbeitsplätze dort haben mit dem klassischen Einzelhandel nicht viel zu tun. Als wir noch dem Einzelhandelstarif unterlagen, mussten wir diesen Leuten allerdings teilweise 20 bis 25 Prozent mehr zahlen als der klassische Lebensmittelhandel. Deswegen sind wir aus dem Tarifvertrag ausgestiegen.“ Die Mitarbeiter seien offenbar trotzdem zufrieden. „Würden unsere Metzger unter Niedriglöhnen leiden, dann würden sie ja wohl in andere Metzgereien wechseln.“ Die Vorwürfe, Globus ziehe Mitarbeiter ab und zahle gleichzeitig schlecht, seien daher unlogisch.

Umwelt Für einen Globus an der Monaiser Straße würden wohl rund 20 000 Quadratmeter jetzige Ackerfläche bebaut. Mit zusätzlichem Autoverkehr ist zu rechnen. „Wann wird untersucht, welche Klimaauswirkungen das Vorhaben hätte?“, will daher die Umweltschutzgruppe Extinction Rebellion wissen, die regelmäßig gegen die Globus-Ansiedlung protestiert. Wenn der Stadtrat bei seiner Sitzung am Dienstag, 30 Juni, grundsätzlich grünes Licht für den Globus-Bau gebe, müsse für das weitere Verfahren die Umweltverträglichkeit getestet werden, betonte Baudezernent Ludwig. „Zum Beispiel muss über ein ganzes Jahr lang die Tier-Population auf dem Gelände gezählt werden, und auch der Verkehrsaspekt muss einfließen“, betonte der Bau- und Umweltdezernent. Auf die Schnelle gehe das nicht, das gesamte Verfahren würde wohl noch etwa zwei Jahre dauern.

Auch für Landwirt Greif müsse eine gute Alternative gefunden werden. „Wir wollen die Versorgung mit ortsnahen Produkten behalten und mit Herrn Greif eine Lösung suchen“, sagte Ludwig. Ideal sei dessen Bretter-Verkaufsstand an der Ausfahrt der Bundesstraße ohnehin nicht. Zufrieden mit den bisherigen Vorschlägen der Stadt ist Greif allerdings offensichtlich nicht: „Seit vier Jahrzehnten wurschtelt sich meine Familie in der Landwirtschaft durch. Jetzt, wo es einigermaßen läuft mit den Erdbeerfeldern und der Selbstvermarktung, sollen wir den Boden unter den Füßen weggezogen bekommen.“