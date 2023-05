Eröffnung war 2024 angedacht Geplanter Globus-Markt in Trier: Wann kommt er denn endlich?

Es ist ruhig geworden um das geplante Globus-SB-Warenhaus, das auf einem knapp neun Hektar Sonder- und Gewerbegebiet an der Monaiser Straße bei Zewen entstehen soll. Vor knapp drei Jahren war das noch anders, als im Stadtrat heftig darüber gestritten wurde, ob ein solcher Markt zu Trier passt. Auch in der Öffentlichkeit wurde heftig diskutiert. Dabei reichte das Spektrum von großer Begeisterung bis hin zu erbittertem Protest. Die Kritiker bewegte vor allem die Sorge, dass durch die große Anziehungskraft von Globus die Märkte in den benachbarten Stadtteilen oder gar Geschäfte in der Innenstadt zu sehr negativ beeinflusst werden könnten.