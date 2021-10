Neueröffnungen : Globus-SB-Markt in Wittlich soll im Frühjahr starten, Eröffnungstermin in Trier noch nicht fix

Bei ihrer Jahrespressekonferenz hat Globus heute einen konkreten Eröffnungstermin für seinen neuen Markt in Wittlich genannt. Foto: TV/Petra Willems

Trier/Wittlich Beim neuen Globus-Markt in Wittlich sind die Pläne für den Eröffnungstermin bereits konkret. Für das neue Globus-SB-Warenhaus an der Monaiser Straße in Trier ist „2023/2024“ die Eröffnung geplant.