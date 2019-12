Trier : Globus: Stadt sucht Grundstück

Informationen über die Ansiedlung des viel diskutierten Globusmarktes in Trier gab es für die Öffentlichkeit bei der Vorstellung eines Gutachtens. Foto: Friedemann Vetter

Trier Ein Gutachten zeigt: Ein riesiger Globus-Supermarkt in der Niederkircher Straße – dort also, wo der saarländische Konzern bereits ein Grundstück erworben hat – würde die Existenz der Geschäfte in den umliegenden Stadtteilen gefährden.

Der Trierer Stadtrat beschließt daher im April 2019 – inklusive der Stimmen der Grünen, die sich zuvor grundsätzlich gegen Globus ausgesprochen haben –, dass geprüft werden soll, ob ein solcher Riesenmarkt an anderer Stelle im Stadtgebiet verträglicher wäre.