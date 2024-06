Triers Fußgängerzone Was wird aus dem letzten Leerstand in der Glockenstraße?

Sollte man die Glockenstraße mit einer Schulnote bewerten, dann wäre wohl „zwei plus“ zutreffend. Das bedeutet: fast sehr gut, aber noch steigerungsfähig. Wobei das Steigerungspotenzial in den vergangenen Jahren kontinuierlich genutzt wurde. Die aufwendige Wiederbelebung des Hotel-Restaurants Zur Glocke durch das Trierer Familienunternehmen Brommenschenkel brachte die Initialzündung. Mit der Eröffnung des Kölsch-Restaurants „Früh bis spät“, das nur zwei Jahre später ins Nachbarhaus und damit auf die doppelte Fläche erweitert wurde, ging es weiter. Nun nimmt der bereits dritte Glockenstraßen-Streich des aus Schillingen stammenden Betreiber-Trios – die Brüder Manuel und Florian Marx und Großcousin Andreas Bohr – Gestalt an: Auf der anderen Straßenseite, im früheren Café Suite au Chocolat, eröffnen sie in wenigen Wochen ihr nächstes Lokal „Frühstück bis Spätlese“.