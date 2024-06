Tourstart in Trier Schornsteinfeger treten für kranke Kinder in die Pedale (Fotos)

Von Trier aus führt die erste Etappe nach Nettersheim in der Nordeifel, von wo aus es dann einen Tag später über Düren nach Köln geht. Von Köln führt die Route über Düsseldorf nach Wetter (Ruhr), wo der Tross der Glücksboten am 22. Juni erwartet wird. Dann geht es von Wetter über Iserlohn nach Unna über Oelde nach Bielefeld. Die letzte Etappe endet mit dem Bundesverbandstag des Schornsteinfegerhandwerks am 26. Juni in Hannover.