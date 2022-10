Nachruf : Glühender Sozialdemokrat und gute Seele von Trier-West: Klaus Blum ist tot

Klaus Blum, der ehemalige Ortsvorsteher von Trier-West, ist tot. Unser Foto von 2007 zeigt ihn vor der Mariensäule, um deren Pflege er sich jahrelang gekümmert hat. Foto: roland morgen

Trier Die grauen, kurzen Haare, das freundliche – bisweilen verschmitzte – Lächeln und eigentlich immer gut gelaunt: So werden wohl viele Klaus Blum in Erinnerung haben. Am 13. Oktober ist der beliebte Kommunalpolitiker, der sich über Jahrzehnte für seinen Stadtteil Trier-West eingesetzt hat, nach langer Krankheit gestorben.