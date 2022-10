Das Leben in Listen : Glutenfrei essen in Trier – bei diesen Restaurants klappt’s

Foto: Trierischer Volksfreund/Veronika Königer 7 Bilder Glutenfreie Restaurants in Trier

Trier Wer kein Gluten verträgt oder sich aus anderen Gründen glutenfrei ernährt, hat es oft schwer, außer Haus zu essen. Wir haben Restaurants in Trier gesammelt, bei denen es auch glutenfreie Gerichte gibt. Die Auswahl erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Sich mal schnell eine Pizza holen oder spontan essen gehen – für Menschen, die auf glutenfreie Gerichte angewiesen sind, geht das oft nicht so einfach. Deshalb haben wir in dieser Übersicht einige Restaurants in Trier zusammengestellt, in denen auch glutenfreie Speisen angeboten werden.

Auflauf und mehr im Kartoffel-Restaurant Kiste

Der Name sagt schon, was es im Kartoffel-Restaurant Kiste gibt – die Knolle in allen möglichen Variationen. Unter den zahlreichen Speisen gibt es auch glutenfreie Gerichte. Beispiel gefällig? Den Kartoffelauflauf mit Champignons und Knoblauch gibt es glutenfrei, der ist zudem auch noch vegan. Eine Alternative mit Fisch ist Baked Potatoe mit gebeiztem Lachs. Das glutenfreie Essen wird separat zubereitet. Das Kartoffel-Restaurant Kiste ist in der Fahrstraße 13 bis 14 in der Trierer Innenstadt. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage unter www.kistetrier.de.

Asiatisch essen im Yong Yong

Wein, Kaffee, Design und leckeres asiatisches Essen – das alles gibt es im Yong Yong concept store in der Trierer Innenstadt. Einige Speisen auf der kleinen Karte – wie Salate, aber auch Pokè – können glutenfrei zubereitet werden, beispielsweise durch das Weglassen bestimmter Zutaten oder die Verwendung glutenfreier Sojasoße. Die Kokos-Curry-Nudelsuppe, wegen der viele Gäste kommen, ist ebenfalls glutenfrei. Den Yong Yong concept store finden Besucherinnen und Besucher in der Neustraße 39 bis 40. Weitere Informationen gibt es online unter www.yongyong.de.

Info Gluten und Zöliakie Gluten ist ein Stoffgemisch aus Proteinen. Es kommt in einigen Getreidearten vor, wie zum Beispiel Weizen, Dinkel oder Roggen. Gluten kann Menschen zum Verhängnis werden, die an Zöliakie leiden. „Zöliakie ist eine chronische Erkrankung des Dünndarms, die auf einer lebenslangen Unverträglichkeit gegenüber dem Klebereiweiß Gluten beruht“, erklärt die Deutsche Zöliakie Gesellschaft (dzg) in einem Flyer. Die Erkrankung wird laut dzg durch eine lebenslange glutenfreie Ernährung behandelt. Dabei ist es nicht nur wichtig, dass keine glutenhaltigen Lebensmittel konsumiert werden. Die glutenfreien Gerichte sollten auch separat von glutenhaltigen Speisen und mit eigenen Arbeitsmaterialien zubereitet werden. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage der dzg: www.dzg-online.de.

Pizzeria da Franco – glutenfreie Pizza und Nudeln

Seit 1975 gibt es die Pizzeria da Franco in der Trierer Innenstadt. Freunde der italienischen Küche finden dort nicht nur eine große Speisekarte, sondern auch glutenfreie Gerichte. So können Nudeln glutenfrei bestellt werden, und es gibt glutenfreie Pizza. Wichtig: Wer die möchte, sollte sie vor dem Besuch beim Restaurant vorbestellen, damit der Teig gemacht werden kann. Die glutenfreien Gerichte werden separat von den anderen Speisen zubereitet. Die Pizzeria da Franco liegt in der Palaststraße 7. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage unter www.dafranco-trier.de.

Auch in der Pellolitto Pizzamanufaktur gibt’s glutenfreie Pizza

Ob Gäste in der Pellolitto Pizzamanufaktur auch glutenfrei essen können? Auf jeden Fall – und das schon seit zehn Jahren. Jede Pizza kann auch ohne Gluten bestellt werden. Für die Zubereitung gibt es sogar eine separate Küche. Wer bei Pellolitto glutenfrei essen will, muss nicht vorher Bescheid sagen, sondern kann beim Restaurantbesuch ganz normal bestellen. Die Pellolitto Pizzamanufaktur befindet sich in der Trierer Innenstadt, in der Stockstraße 3. Weitere Informationen gibt es auf Facebook – die Seite heißt Restaurant Pellolitto (oder www.facebook.com/Pellolitto).

Glutenfreie Burger im Burgeramt Trier

Ein Anruf im Burgeramt in Trier – ob man dort auch glutenfrei essen kann? „Na klar!“ Es gibt glutenfreie Buns (Burgerbrötchen), viele Burger können deshalb glutenfrei bestellt werden. Die Zubereitung der glutenfreien Gerichte könne nicht zu 100 Prozent abseits der anderen Gerichte erfolgen, heißt es vom Burgeramt. Allerdings werden viele Schritte ergriffen, zum Beispiel werden die glutenfreien Fritten getrennt von den anderen frittiert und die Burger mit glutenfreien Buns auf einer Unterlage zubereitet und nicht direkt auf der Arbeitsfläche. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage unter www.burgeramt-trier.de.

International, einheimisch und glutenfrei in der Weinwirtschaft Friedrich-Wilhelm

Ein saisonales und regionales Restaurant in Trier – so bezeichnet sich die Weinwirtschaft Friedrich-Wilhelm, die in den ehemaligen Räumlichkeiten des Friedrich-Wilhelm Gymnasiums ihre Gäste bewirtet. Unter den einheimischen und internationalen Gerichten gibt es auch einige glutenfreie, zum Beispiel die hausgemachten Gnocchi, Tomatencouscous mit Falafel – was gleichzeitig auch vegan ist – oder als Nachspeise glutenfreie Sorbet-Variationen. Die Gerichte werden getrennt von den anderen Speisen zubereitet. Die Weinwirtschaft liegt am Weberbach 75. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage unter www.weinwirtschaft-fw.de.