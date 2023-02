Fachleute von der Hochschule : Zwei Trierer Modedesigner erklären, warum man GNTM durchaus ernst nehmen sollte

Experten aus der Fachrichtung Modedesign an der Hochschule Trier: Dozentin Dorothe Follmann und Master-Absolvent Joshua Sengespeick. Foto: TV/Robert Märländer

Trier Geht es bei Germany’s Next Topmodel auch um echte Fashion und nicht nur das große Drama? Wir haben dort nachgefragt, wo man es wissen muss: beim Modedesign an der Hochschule Trier.

Die Zeit für Germany’s Next Topmodel ist wieder gekommen. Die extrem erfolgreiche Sendung lockt jedes Jahr Millionen Zuschauer vor den Fernseher. Grund genug, einmal genauer nachzufragen, was eigentlich die Experten aus der Modewelt von der Sendung halten. Ein paar Fachleute, die sich mit GNTM gut auskennen, haben wir an der Hochschule Trier getroffen.

Eine davon ist Dorothe Follmann. Sie hat das Modedesign selbst einmal an der Hochschule Trier gelernt und gibt dort inzwischen als Dozentin am „Campus Gestaltung“ ihr Wissen weiter. Auch sie schaltet donnerstags häufig ein, wenn die Zeit für GNTM gekommen ist. Neben dem Spaß geht es dabei nicht zuletzt auch ums fachliche Interesse. „Wir sehen das aus einem anderen Blickwinkel. Es geht dann nicht nur um die pure Unterhaltung“, erklärt sie. Ähnlich sieht es Joshua Sengespeick, Master-Absolvent der Fachrichtung Modedesign, der im vergangenen Jahr mit dem Modepreis der Stadt Trier ausgezeichnet wurde.

Dem Trierischen Volksfreund haben die beiden Profis erklärt, warum hinter GNTM durchaus mehr steckt, als man vielleicht auf den ersten Blick vermutet.

Modedesigner von der Hochschule Trier verraten, wann GNTM für sie spannend ist

Wenn man sie fragt, welches Ereignis bei GNTM besonders spannend ist, dann sind sich Dorothe Follmann und Joshua Sengespeick spontan ganz einig: „Das Umstyling!“ Das sehen sicher viele Zuschauer genauso, aber vielleicht aus anderen Gründen. Für die Modedesigner geht es weniger um das Drama, das sich jedes Jahr aufs Neue abspielt, wenn einige Models eine drastische Typveränderung erfahren. Ihnen fällt nämlich etwas ganz anderes auf. Sie sehen, dass Heidi Klum eine erstaunlich hohe Trefferquote hat, wenn es um die Wahl des neuen Looks geht. Sie liegt „zu 99 Prozent richtig“.

Für die GNTM-Kandidatinnen war es schon oft ein Schock, wenn sie plötzlich völlig anders ausgesehen haben als zuvor. Die Mode-Dozentin erkennt aber, dass manche Veränderungen durchaus notwendig sein können, um die Karriere nach vorne zu bringen. Schließlich gibt es bei GNTM ein klares Ziel: „Es geht ja darum, dass die Models den größtmöglichen Erfolg haben können.“ Manchmal müssen dafür halt die Haare ab.

Was kann man bei GNTM von Heidi Klum lernen?

Wenn Heidi Klum beim Umstyling so oft recht hat, scheint es nicht schwer, modisch auf der Höhe zu bleiben. Muss man sich dafür nicht einfach nur an die Ratschläge der Fashion-Ikone halten? Das könnte man denken, aber es würde nicht viel helfen. Den Modedesignern fällt nämlich auf, dass Heidi bei GNTM ganz andere Prioritäten hat. „Mit dem, was sie sagt, gibt sie wenig über Mode preis“, weiß Joshua Sengespeick. Die Gesprächsthemen der Chefin haben mehr mit den Models zu tun und weniger mit nützlichen Fashion-Tipps.

Zum Glück gibt es neben Heidi Klum noch viele andere Highlights in der Show. Für Joshua Sengespeick gehören dazu unter anderem seine berühmten Berufskollegen, die regelmäßig als Gastjuroren zu sehen sind. „Es sind immer wieder tolle Modedesigner dabei. Im vergangenen Jahr war das zum Beispiel Jean Paul Gaultier“, erinnert er sich an einen besonders prominenten Auftritt der 2022er Staffel.

Außerdem gibt es dann noch die Momente, in denen die Trierer Modedesigner vielleicht aus anderen Gründen mitfiebern als die meisten Zuschauer. Sie verweisen auf den großen, entscheidenden Walk, der in fast keiner Episode fehlen darf. Den aufmerksamen Beobachtern geht es nämlich nicht nur um die Performance der Models. Sie achten auch darauf, ob mit den Kreationen der Designer alles rund läuft. Wenn ein Stück falsch sitzt, leiden die Fachleute auch auf dem heimischen Sofa mit. Sie wissen schließlich, dass es für jeden Modeschöpfer ein kleiner Albtraum ist, wenn im entscheidenden Moment das Kleid die falschen Falten wirft.

Kein Geheimrezept für den Sieg bei GNTM 2023

Wie eine GNTM-Kandidatin aber nun die großen Namen der Modewelt von sich überzeugen kann, bleibt zunächst die wichtigste Frage für viele junge Frauen. Das perfekte Rezept dafür haben auch die Fachleute nicht zur Hand. Sie können aber zumindest einen Hinweis geben.

„Das Model muss authentisch sein. Man spürt es, wenn sich jemand wohlfühlt“, erklärt Dorothe Follmann ihre Erfahrungen. Deshalb gehe es nicht unbedingt um das pure Können. Manchmal ist für eine Kollektion am Ende das Model perfekt, das ein Designer anfangs überhaupt nicht im Sinn gehabt hätte.