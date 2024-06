Im Februar „Görlitzer Park“: K.I.Z startet die Tour zum neuen Album in Trier

Am 28.2.2025 kommt die Band, bestehend aus den RappernTarek, Maxim und Nico, nach Trier. Das Konzert findet in der SWT Arena statt. Dort ist Platz für etwa 7500 Menschen. Tickets sind bereits auf der Website krasserstoff.com erhältlich. Wer unbedingt dabei sein will, sollte wahrscheinlich auch nicht mehr allzu lange mit dem Ticketkauf warten. Für knapp 70 Euro kann man dann im Februar die Band live spielen hören.