Schlager mit Geschichte(n) bei Konzert in der Europahalle Konzert mit Götz Alsmann und Band in Trier: Wohltuend aus der Zeit gefallen

Als Götz Alsmann und seine Band in roten Dinnerjackets am Samstagabend die dezent, aber effektvoll ausgeleuchtete Bühne der Trierer Europahalle betreten, herrscht schon bei den ersten Takten eine Atmosphäre wie am Kurfürstendamm 1954. Oder in einer leicht angeranzten Hafen-Spelunke – eine Bar, wie das im Schlager besungene „Casa Bambu“.