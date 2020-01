Fastnacht Karneval : Goldene 1920er Jahre in Trier-Ruwer

Goldene 1920er Jahre in Trier-Ruwer

TRIER-RUWER Die große Kappensitzung begeistert die Zuschauer mit vielfältigem Programm und sorgt für Stimmung.

„Ruwer ruft ganz laut Hurra – die Goldenen 20er sind (wieder) da“ – unter diesem Motto ist der Karnevalverein Ruwer 1992 in die neue Session gestartet. Auf der großen Kappensitzung begrüßte Vereinsvorsitzender und Moderator Oliver Lenz die Karnevalsfreunde im Stil der 1920er Jahre in Trier-Ruwer. Das neue Prinzenpaar, Prinz Ralf I. von Ruwerstrand und hoher Kant (Ralf Koster, Kasel) sowie Prinzessin Sabine II. von Zucht und Ordnung aus dem Land der Zuckerpeifen (Sabine Berg, Trier-Ruwer), betraten mit Vorstand, Elferrat und den vereinseigenen Garden den Saal. Zu den Höhepunkten zählten die Auftritte der Garden, der Showtanzgruppe und des Männerballets Ruwer. Leon Christen, Patrick Brose und „De Hausmeida“ begeisterten mit ihren Büttenreden. Zu Guter Letzt gab es ein Stelldichein der Stars bei einer extra für Ruwer ausgearbeiteten Ausgabe von „Let´s Dance“, bei der David Hasselhoff mit seiner Tanzpartnerin Samantha (Herbert und Sabine Hüser) als Sieger der Prominenten-und Publikumsjury hervorgingen. Die Karnevalsband „Kamelle Kapelle“ sorgte für reichlich Stimmung, während bei Musik von DJ Fritz bis in dies frühen Morgenstunden gefeiert wurde.