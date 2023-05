Straßenprostitution zwischen 20 und 4 Uhr Der Trierer Straßenstrich hat eine neue Adresse

Eine lange Gerade in einem in der Nacht nahezu menschenleeren Gewerbegebiet. Das ist einer der beiden Bereiche, an denen in Trier Straßenprostitution erlaubt ist. Seit 1. Mai dürfen die Frauen nun auf einem Teilstück der Gottbillstraße ihre Dienste anbieten. Dies ist so in der neuen Sperrbezirksverordnung festgehalten. Diese hat die Stadt vor einigen Tagen öffentlich bekannt gemacht.