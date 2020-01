Pflege : Gottes Segen für die Seniorenresidenz  St. Peter

Trier-Ehrang Die neue Einrichtung in Ehrang schafft mehr als 150 Pflegeplätze. Das Mutterhaus und die Creatio-Gruppe kooperieren eng.

Für Ehrang, die Fidei und die benachbarten Orte an der Mosel war es ein großer Tag. Das zeigte sich beim „Tag der offenen Tür“ der neuen Seniorenresidenz St. Peter am Freitag nicht nur in der Resonanz der Besucher am Nachmittag. Auch bei dem offiziellen Festakt in der nagelneuen Caféteria am Vormittag waren viele Gäste dabei. „Unser Ort gleicht einem Puzzle“, fasste Ortsvorsteher Bertrand Adams die Situation sprachlich in ein Bild. „Stück für Stück entsteht Ehrang neu. Die Seniorenresidenz St. Peter ist aber ganz sicher mehr als ein Puzzlestück. Sie ist ein Leuchtturm.“