Kirche : Gottesdienst für Trauernde in Tarforst

Trier (red) Der Besuchsdienst für Trauernde der Pfarrei Heilige Edith Stein lädt alle, die um einen Menschen trauern, am Sonntag, 15. November um 15 Uhr zum Erinnerungsgottesdienst „Verbunden mit dir“ in die Kirche St.Augustinus, Im Treff 15 in Trier ein.

In den vergangenen Monaten ist es vielen Menschen wegen der Corona-Pandemie nicht möglich gewesen, bei der Beerdigung eines Arbeitskollegen, einer Nachbarin, einer guten Freundin oder eines Verwandten mit dabei zu sein.

Viele haben zu Hause sehr persönlich in kleinen Zeichen, im Anzünden einer Kerze, dem Aufstellen eines Bildes und eines verbindenden Musikstückes Abschied genommen. Und doch hat vielen das gemeinschaftliche Abschiednehmen gefehlt.